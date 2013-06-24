Попри війну та тимчасову окупацію українського Півдня, Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша продовжує працювати. Так, 27 вересня в приміщенні Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки відбулась вистава «Кицька на спогад про темінь» за п’єсою Неди Нежданої. Подію відвідали Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та заступник Міністра Галина Григоренко. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми чекаємо нових та цікавих постановок театру вдома, у звільненому від рашистів українському Херсоні. Це неодмінно станеться. Наразі ж велика подяка всім творчим та адміністративним працівникам театру, які попри все, що їм довелось пережити, натхненно працюють, а також зі сцен інших театрів чітко й однозначно заявляють, що Херсон — це Україна», – сказав Олександр Ткаченко.

Моновистава – це розповідь жінки-переселенки, у якої своя драматична історія життя. Була родина, чоловік, донька, дім, але не залишилось нічого, крім маленької кицьки. Режисер-постановник вистави – Сергій Павлюк, заслужений діяч мистецтв України. Героїня – Ольга Бойцова.

Також найближчим часом у Києві будуть реалізовані й інші творчі проекти театру. Зокрема, 1 жовтня в мистецькому центрі ім. Козловського відбудеться вистава «Не плачте за мною ніколи...», а також готується прем'єра вистави за участю провідних артистів театру, а також народного артиста України Василя Чорношкура та зірки театру і кіно Римми Зюбіної в постановці херсонського режисера Євгенія Рєзніченка.