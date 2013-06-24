Нині його фронт – відновлювати кінцівки бійців. Щодня в операційній, не шкодуючи себе. Інколи немає часу. щоб попити води. Каже, чудова опора – згуртований колектив. Із початку війни його команда професіоналів провела з півтисячі операцій та допомогла понад 400 пораненим.

«У травматології відчуваєш себе ремісником. Робиш щось руками – і відразу бачиш результат. «Лагодиш» кінцівки, наче столяр, який працює з деревом», – поділився Олексій.

Каже, хірургія у війну має особливості. Зазвичай, у мирний час, у лікаря є можливість поміркувати, порадитися з колегами. Натомість у випадку з пораненими треба приймати рішення швидко.

«Діяти треба зараз. Час лімітований. З моменту травми до операції є невеличкий проміжок – від 6 до 12 годин. У нього треба вкластися», – сказав Олексій.

І додав: фундамент успіху – ретельно промити рану. Під час операції важливо не тільки «зібрати» кістки, а й зберегти м'які тканини. Без них неможливо зростити перелом та відновити роботу кінцівки.

Нині в операційній доводиться бути зранку до вечора, навіть без короткої перерви. Аби працювати було комфортніше, вмикають музику. Чіткі відточені рухи хірурга, підтримка медсестер і анастезіологів, жартівливе невимушене спілкування. Все це допомагає впоратися з величезним навантаженням.

«Зараз із командою працюємо на знос. На шкоду собі, власному здоров'ю, родині. Але розуміємо: повинні допомогти нашим хлопцям стати на ноги», – розповів лікар.

Він додав: вже після операції часто замислюється над тим, що пережили хлопці на передовій. Тоді приходять смуток і біль. А ще з’являються сили знов іти в операційну і допомагати бійцям відновити здоров’я.

«Сьогодні у кожного власна передова. Моя – у лікарні, зі скальпелем у руках», – поділився Олексій.