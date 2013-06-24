Початок реалізації проєктів із будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС за технологією АР1000 покладено під час міжнародної конференції «Атомні можливості для розвитку країни». Зібрання присвячено 25-річчю НАЕК «Енергоатом», і саме там з американською компанією Westinghouse підписано важливі угоди про співпрацю, повідомляє infoatom.news. Підписали документи т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та президент і головний виконавчий директор компанії Westinghouse Патрік Фрагман.

За його словами, одна з угод передбачає закупівлю послуг американської компанії із проєктування енергоблоків, інша — закупівлю тренажера та обладнання із тривалим терміном експлуатації. Передбачено фінансування Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank). Це державний банк США, створений для фінансової підтримки американських компаній-експортерів.

«Наші надії, що це буде 2027 року», — прокоментував терміни очільник Енергоатому.