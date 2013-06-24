Наступного року в межах ЄС можна буде подорожувати вільно за умови отримання третьої дози вакцини, яку має бути введено не пізніше, ніж через дев’ять місяців після другої вакцинації. Лише за цієї умови цифровий COVID-сертифікат ЄС вважатиметься чинним. До такого спільного рішення дійшли міністри охорони здоров’я країн-членів ЄС на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Міністри вирішили, що оскільки дедалі більше країн ЄС запроваджують обов’язкові бустерні дози вакцинації, то ліпше буде, якщо всі держави матимуть спільний підхід до чинності сертифікатів вакцинації, які забезпечують вільне пересування громадян у межах ЄС.

«Сплеск захворюваності на коронавірусну недугу, перенавантаження лікарень, виявлення нового, можливо, інфекційнішого нового штаму потребують рішучих і скоординованих дій», — наголосив Янез Поклукар, міністр охорони здоров’я Словенії, яка головує в ЄС.

Єврокомісія ще наприкінці листопада запропонувала оновити правила подорожей, оскільки різні країни, серед яких Франція, Бельгія, Німеччина, почали оголошувати власні додаткові правила введення бустерної дози вакцини, не узгодивши це заздалегідь із ЄС. У Брюсселі запропонували уніфікувати правила і вводити третю дозу вакцини через дев’ять місяців після другого щеплення, «щоб уникнути розбіжностей та непорозумінь». Тож варто очікувати, що й до туристів із третіх країн ЄС застосовуватиме це правило і вважатиме COVID-сертифікат чинним лише за умови наявності третьої дози.

Тим часом фармацевтичні компанії активно досліджують штам Omicron, а саме те, наскільки він чутливий до наявних вакцин. За даними компанії Pfizer/BioNTech, три дози її вакцини від COVID-19 ефективно нейтралізують варіант коронавірусу Omicron. Про це свідчать дані лабораторних досліджень.

«Повна вакцинація якомога більшої кількості людей першими двома дозами та якомога швидша ревакцинація залишається найкращим варіантом запобігти поширенню COVID-19», — написав генеральний директор Pfizer Альберт Бурла на своїй сторінці у Twitter. Проте він наголосив, що всі дані поки що попередні, і науковці кампанії продовжують дослідження. Але у компанії запевнили, що за потреби модифіковану вакцину, спрямовану саме проти Omicron, може бути запроваджено у широке виробництво з березня 2022 року.