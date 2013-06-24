Відучора набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я від 30 листопада 2021 року, що розширює перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. До нього додано працівників органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ і організацій.

Працівників цих установ, які не отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, буде відсторонено від роботи без збереження заробітної плати, повідомляє УНІАН. Вимога не стосується тих, хто має абсолютні протипоказання до щеплень від ковіду й відповідний медичний висновок.

Хоч інфіковані «Омікроном» на 50% рідше потрапляють до лікарень порівняно з інфікованими «Дельтою», а ризик госпіталізації нижчий на 65% для двічі вакцинованих і на 81% — з бустерною дозою, кількість нових хворих зростає. І це може створити істотне навантаження на медичну систему. Цим і зумовлено розширення переліку професій, зазначає профільний міністр Віктор Ляшко.