Сьогодні, 2 вересня, у всіх регіонах України різко похолодає. На Заході та Півночі стовпчики термометрів впадуть до +15...18°С, а на Півдні та Сході повітря максимально прогріється до +24°С.

При цьому практично по всій Україні дощитиме. Подекуди можливі навіть зливи та грози, передає Уніан.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +8°С, вдень +15°С.

У Львові в четвер буде хмарна погода з проясненнями. Вночі +7°С, вдень +16°С.

У Луцьку - невелика хмарність, вночі +7°С, вдень +15°С, злива.

У Рівному в четвер очікується невелика хмарність, вночі +6°С, вдень +15°С, злива.

У Тернополі 2 вересня вночі буде +6°С, вдень +16°С, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому сьогодні буде невелика хмарність, вночі +6°С, вдень +15°С, злива.

В Івано-Франківську сьогодні буде хмарна погода з проясненнями, вночі +9°С, вдень +16°С.

У Чернівцях у четвер - невелика хмарність, вночі +10°С, вдень +18°С, дощ.

У Вінниці сьогодні буде +7...15°С, невеликий дощ.

У Житомирі в четвер буде вночі +7°С, вдень +14°С, невелика хмарність.

У Черкасах сьогодні буде невеликий дощ, вночі +6°С, вдень +16°С.

У Кропивницькому температура вночі буде +7°С, вдень +18°С, невелика хмарність, дощ.

У Полтаві сьогодні - невелика хмарність, температура повітря +8...17°С, злива.

В Одесі 2 вересня - невелика хмарність, температура вночі +9°С, вдень +21°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київ суне негода

У Херсоні в четвер вночі +9°С, вдень +22°С, невелика хмарність, дощ.

У Миколаєві буде невелика хмарність, вночі +9°С, вдень +21°С, невеликий дощ.

У Запоріжжі сьогодні температура вночі +9°С, вдень +21°С, невелика хмарність, злива.

У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +6...15°С, суцільна хмарність, злива.

У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +8°С, вдень +18°С, дощ з грозою.

У Дніпрі температура вночі буде +8°С, вдень +19°С, невелика хмарність, гроза.

У Сімферополі в четвер буде трохи хмарно, +9...17°С, злива.

У Краматорську буде невелика хмарність, можливий дощ з грозою, температура вночі +9°С, вдень +23°С.

У Сіверодонецьку - невелика хмарність, злива, температура вночі +9°С, вдень +24°С.

Останніми роками в Україні значно підвищилася середньорічна температура. Це може призвести до того, що за 20 років у країні зникне зима.

У найближчі 50-100 років клімат стане відчутно сухішим. Високотемпературні сухі повітряні маси перетворять степи на пустелі й напівпустелі. Поступове опустелювання почнеться з південного сходу. Воно спричинить спеку влітку. Зими ж будуть теплішими, але через атмосферне розбалансування в Україну періодично надходитимуть аномальні похолодання із сильним снігом і морозами.