Програма House of Europe («Дім Європи»), яку фінансує ЄС, разом з Netflix та Українською кіноакадемією заявили про запуск великої програмку підтримки українських митців кіно, йдеться в офіційному релізі програми у четвер. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно документу, House of Europe разом із Netflix нададуть сто стипендій по 1000 євро для творців усіх рівнів: : сценаристів, продюсерів та багатьох інших.

Української кіноакадемія надасть 48 грантів на розробку сценаріїв по $15 тис. кожен для команд досвідчених кінопрофесіоналів із двох осіб — сценариста і продюсера. Кандидати, які відповідають вимогам, можуть подавати заявки на сайтах House of Europe та Української кіноакадемії.