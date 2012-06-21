Білоруська спортсменка Христина Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.
"Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже перебуває у прямому контакті з польськими дипломатами в Токіо.
Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру", - зазначив Пшидач.
Напередодні між спортсменкою і тренерським штабом збірної Білорусі стався конфлікт. За критику тренерів Тимановську спершу виключили з команди, а потім перед планованим забігом на 200 м наказали збирати речі й відвезли в аеропорт. Там спортсменка звернулася по допомогу до поліцейських. Жінка заявила, що боїться повертатися додому в Білорусь, оскільки там їй може загрожувати тюремне увʼязнення.
Польща й Чехія вже офіційно запропонували білоруській легкоатлетці захист і притулок.