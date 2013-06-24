Всеукраїнські змагання з відбору кандидатів до складу національної збірної команди України для участі в Invictus Games-2023 (Ігри нескорених) відбудуться у квітні 2023 року. А реєстрація на міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі та анкетування учасників розпочнеться вже у січні. Про це розповіла міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

«Умови відбору будуть абсолютно прозорими. Також враховуватимемо безпекову ситуацію в країні. Силові відомства подадуть свої кандидатури для відбіркових змагань серед військовослужбовців, які зазнали поранень і повернулись до військової служби. Крім цього, на сайті Міністерства ветеранів проводитиметься анкетування серед ветеранів, які бажають взяти участь у відборі. Після цього буде визначено захисників і захисниць, які братимуть участь у всеукраїнському відборі», — цитує слова Юлії Лапутіної пресслужба Мінветеранів.

Юлія Лапутіна розповіла, що днями відбулася зустріч команди міністерства з представниками Львівської облдержадміністрації та Львівської міської ради, на якій область та місто розглядали як майбутнє місце проведення спортивного тестування. Уже визначено головного тренера збірної. Це Олена Яновська — легкоатлетка, майстер спорту міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, тренерка з легкої атлетики збірної команди України на Іграх нескорених 2022 року, головний тренер збірної команди України на Іграх воїнів 2022 року.

«Спортсмени, які не потраплять до української збірної, долучаться до розгалуження системи ветеранського спорту. Хочемо, щоб спорт ветеранів став цілою мережею відновлення захисників і захисниць, які зазнали поранень. Тому започатковано ветеранський спорт як окремий вид спорту. У планах — створити загальнонаціональну мережу спортивних осередків для ветеранів і членів їхніх родин, щоб усі вони долучалися до процесу відновлення й психологічної реабілітації. Бо спорт — це активність, яка підтримує життя, надихає і розвиває людину», — наголосила міністр.

І додала, що до створення системи заплановано залучати центральні органи виконавчої влади та місцеве самоврядування.

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