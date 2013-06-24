Відповідно до абзацу першого п. 3 підрозділу 94 розділу ХХ Податкового кодексу України скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть:
— фізичні особи — резиденти, у тому числі самозайняті особи;
— фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування і які відповідно до Кодексу є чи були платниками податків.
Департамент оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби