Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ залишить посаду у вересні 2022 року. У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу обговорюють кандидатури на посаду генсека НАТО.

Наступника Столтенберґа представлять на саміті лідерів НАТО в Мадриді наприкінці весни або на початку літа наступного року, повідомляє Gazeta.ua.

Через 72 роки Альянсу треба призначити першу жінку на найвищу цивільну посаду, говорять чиновники, дипломати й аналітики. Інші вважають, що з огляду на тривале протистояння з Росією, обрання східноєвропейця буде важливим сигналом для Москви.

У списку потенційних кандидатів три імені: колишні президентки Хорватії Колінда Ґрабар-Кітарович і Литви Даля Ґрібаускайте, а також чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Перевага Ґрабар-Кітарович у тому, що вона вже працювала в штаб-квартирі НАТО як помічниця генерального секретаря з громадської дипломатії у 2011-2014 роках.

Резюме колишньої президентки Хорватії здатне вразити: вона займала пости міністра Європи й міністра закордонних справ Хорватії. Відіграла важливу роль в успішному прийнятті країни в ЄС і НАТО. Також працювала послом країни в США у 2008-2011 роках, що забезпечує їй міцні зв'язки у Вашингтоні, який матиме вирішальне значення в ухваленні рішення щодо НАТО.

Шанси президентки Естонії Керсті Кальюлайд може збільшити те, що Естонія одна з небагатьох країн НАТО, яка виконала вимогу про виділення 2% ВВП на оборону. З огляду на цю логіку удача може усміхнутися і президенту Румунії Клаусу Йоганнісу.

Серед інших західноєвропейських чиновників, які потенційно можуть опинитися в цьому списку – прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який зараз працює над формуванням нової урядової коаліції, і міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, яка раніше виконувала обов'язки прем'єр-міністра.

Двері НАТО для України та Грузії залишаються відкритими. Країнам потрібно просуватися на шляху реформ, які наближають їх до членства, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. НАТО надає Україні потужну політичну підтримку щодо територіальної цілісності й суверенітету.