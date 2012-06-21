За підсумками моніторингу комерційного обліку тепла й води, у 24 регіонах та м. Києві вже встановлено лічильники: тепла — у 79% житлових і майже 78% нежитлових будівель; холодної води — у понад 70% житлових і 93% нежитлових будівель; гарячої води — у 16% житлових і 53% нежитлових будівель. Першість з обладнання житла лічильниками тепла тримають Черкаська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька; холодної води — Миколаївська, Івано-Франківська, Закарпатська; гарячої води — Київська, Миколаївська області.
Подальший аналіз витрачених ресурсів — це стимул для зміни поведінки та масштабної реалізації енергоефективних заходів у будівлях. Адже неможливо заощаджувати те, що не виміряно, зазначає голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.
Відомство оформило й надіслало до Держпродспоживслужби 785 повідомлень про порушення вимог законодавства щодо строків встановлення чи заміни вузлів комерційного обліку. «Звертаюся до голів облдержадміністрацій: активізуйте роботу, щоб забезпечити повний облік тепла й води!» — зазначив голова Держенергоефективності.