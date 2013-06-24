Космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив фотографію низки галактик, у тому числі LEDA 58109.

Про це повідомляє ESA, передає Укрінформ.

Зазначається, що на знімку поряд із LEDA 58109 зафіксовано ще два об'єкти - активне галактичне ядро (AGN) SDSS J162558.14+435746.4, яке частково закриває галактику SDSS J162557.25+435743.5.

Як зазначається, класифікацію галактик іноді представляють як поділ на спіральні та еліптичні. Однак їх різноманітність на цьому зображенні підкреслює складну «павутину» наявних класифікацій, включаючи галактики, які містять надзвичайно яскраві AGN у своїх центрах, і галактики, форми яких не можна класифікувати як спіральні чи еліптичні.

При цьому різноманітність назв галактик (деякі відносно короткі, як LEDA 58109, а деякі дуже довгі та складні, як решта дві на цьому знімку) пов’язана з різноманітністю систем каталогізації, які відображають небесні об’єкти на нічному небі. Жоден каталог не є вичерпним, і він охоплює ділянки неба, що перетинаються, тому багато галактик належать до кількох різних каталогів.

Нагадаємо, космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив фотографію гравітаційно лінзованої галактики SGAS J143845+145407 у космосі.