Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував частину емісійної туманності IC 1848 (туманність Душа), яка знаходиться у сузір'ї Кассіопея.

Про це повідомляє обсерваторія, передає Укрінформ.

Космічний об’єкт розташований на відстані приблизно 7 000 світлових років від Землі. Пронизане яскраво-червоним світлом, це зображення містить безліч цікавих елементів, у тому числі вільно плаваючу газову глобулу, що випаровується (frEGG).

frEGG на цьому яскравому зображенні є маленькою темною областю у формі пуголовка у верхньому центральному лівому куті. Ця бульбашка має дві досить "ненадихаючі" назви — [KAG2008] globule 13 і J025838.6+604259.

Зазначається, що frEGG є окремим класом випаровуваних газоподібних глобул (EGG). Як frEGG, так і EGG – це області газу, які є достатньо щільними. Вони фотовипаровуються гірше, ніж менш компактний газ, який їх оточує.

Фотовипаровування відбувається, коли газ іонізується та розсіюється інтенсивним джерелом випромінювання — як правило, молодими гарячими зірками, які випромінюють величезну кількість ультрафіолетового світла.

Нагадаємо, космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував розсіяне зоряне скупчення NGC 6530, яка знаходиться у сузір'ї Стрільця.