Днями в Опішному на базі музею гончарства за підтримки Українського культурного фонду розпочато Національний симпозіум монументальної кераміки «Гіганти незалежної України». Це поліфункціональна художня акція, покликана возвеличити засобами художньої кераміки визначальну дату в розбудові соборної України.

«Упродовж місяця на території музею-заповідника сім видатних українських художників-керамістів творитимуть великі речі, які символізують велич нашої держави», — зазначив генеральний директор Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та координатор проєкту Олесь Пошивайло.

За умовами участі, впродовж 30 днів митці мають виготовити і встановити монументальну скульптуру заввишки 5 м і 1 м завширшки.

«У творах художники-керамісти повинні відобразити історичні традиції й художні досягнення нашого народу. Ці твори сучасної української кераміки постануть у колі світового керамічного товариства. Те, що митці зроблять, буде феноменальним в українській культурі. Це буде дарунок семи митців незалежній Україні», — зауважив Олесь Пошивайло.

Сміливці-гігантомани, які посягнули на велич гончарних скульптур: Інна Гуржій (Полтава), Андрій Ільїнський (Київ), Ірина Норець (Київ), Тетяна Павлишин-Святун (Львів), Леся Падун (Полонне, Хмельниччина), Олександр Сердюк (Харків), Іван Фізер (Черкаси). Усі сім мистців давні друзі музею гончарства.

«Ці художники-керамісти сказали собі: можемо! І ми в них віримо! Минуть століття, тисячоліття, а ці прекрасні твори стоятимуть у нас на території музею-заповідника», — сказав генеральний директор.

Світлана ПРУГЛО,

інформаційна служба НМЗУГ в Опішному