У Японії машиніст потяга судиться зі своїм роботодавцем після того, як компанія вирахувала з його зарплати 56 єн ($0,49) за те, що він спричинив коротку затримку в залізничній системі країни, відомої на весь світ пунктуальністю.

Компанія JR West оштрафувала машиніста, бо потяг, яким він керував у червні 2020 року, вибився із графіка на хвилину. Під час того рейсу машиніст керував порожнім потягом, який мав прибути до станції «Окаяма» на півдні країни. Та потяг прибув не на ту платформу. Машиніст усвідомив свою помилку і скерував потяг на правильну платформу, проте передача зміни від одного машиніста до іншого затрималася на дві хвилини. Внаслідок цього і сталася хвилинна затримка поїзда і збій у роботі всієї залізничної системи.

Представники компанії переконують, що це відбулося через те, що машиніст не виконав належно свою роботу. Але сам працівник категорично не згоден із таким рішенням. Він вимагає від компанії 2,2 мільйона єн ($19 407) як відшкодування за моральні страждання, які спричинили йому дії компанії.

До слова, спочатку компанія вирахувала із зарплати машиніста 85 єн ($0,75), але пізніше погодилася зменшити штраф до 56 єн після того, як водій передав справу до управління інспекції трудових стандартів Окаями. Однак машиніст пішов на принцип і відмовився виплатити навіть такий мізерний штраф. Він переконаний, що затримка не спричинила порушень у розкладі руху й не завдала незручностей пасажирам, оскільки під час інциденту потяг був порожнім.

Проте у компанії переконують, що вчинили правильно й застосували принцип «немає роботи, немає оплати», як це трапляється в разі запізнення працівника на роботу чи прогулу. Але водій передав свою справу до окружного суду Окаями, де тепер вимагає відшкодування збитків.