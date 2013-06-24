Упродовж дев’яти місяців року до загального фонду надійшло 783,3 мільярда гривень, або 103,8% плану

Лише у вересні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 83,3 мільярда гривень. Місячний розпис виконано на 101,1% (+0,9 мільярда), про що свідчать оперативні дані Державної казначейської служби.

За платежами від Державної податкової служби надходження становили 39,7 мільярда гривень, або 102,3% розпису вересня (+0,9 мільярда гривень). Ідеться про податок на доходи фізичних осіб та військовий збір — 11,6 мільярда; податок на прибуток підприємств — півтора мільярда; рентну плату за користування надрами — 5,1 мільярда; акцизний податок з вироблених в Україні товарів — 6,3 мільярда; податок на додану вартість — 12,6 мільярда гривень (зібрано 26,8 мільярда, відшкодовано 14,2 мільярда).

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 40,5 мільярда гривень, або 100,1% розпису вересня (+0,1 мільярда гривень). Із загальної суми надходжень 37,8 мільярда гривень надійшло у вигляді податку на додану вартість, 2,5 мільярда гривень — ввізного мита, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом до загального фонду державного бюджету за січень — вересень 2021 року надійшло 783,3 мільярда гривень, тобто 103,8% розпису звітного періоду (+28,6 мільярда гривень). За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 449,6 мільярда гривень, розпис на дев’ять місяців виконано на 105,1% (+21,9 мільярда гривень), Державна митна служба — 284,6 мільярда гривень, виконання становило 103,0% (+8,3 мільярда гривень).

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування становили 250,3 мільярда гривень, що на 8,1 мільярда перевищило очікувані (планові) показники ДПС на відповідний період. Із цієї суми 28,9 мільярда гривень надійшло у вересні.

Видатки за загальним фондом державного бюджету становили 827,1 мільярда гривень, або 92,3% розпису звітного періоду. Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювали у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

Упродовж вказаного періоду держбюджет виконано з дефіцитом 37,4 мільярда гривень, зокрема загальний фонд — з дефіцитом 39,8 мільярда гривень, розпис загального фонду звітного періоду — 141,1 мільярда гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — вересень 2021 року становили 360,8 мільярда гривень, або 77,7% запланованих. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 260,8 мільярда гривень, зокрема в іноземній валюті — 69,2 мільярда гривень (2 мільярди доларів і 418,1 мільйона євро).

Було здійснено випуск ОВДП обсягом 1,8 мільярда гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на облігації акцій ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».

Із зовнішніх джерел залучено 98,2 мільярда гривень. Ідеться про 48,2 мільярда гривень (1,75 мільярда доларів) шляхом розміщення восьмирічних ОЗДП під 6,876% річних та їх дорозміщення з дохідністю 6,30%; 37,9 мільярда гривень (1,0 мільярда СПЗ) отримання коштів загального розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ), схваленого 2 серпня 2021 року радою керуючих Міжнародного валютного фонду; 0,4 мільярда гривень (15 мільйонів доларів) отримання коштів позики МБРР за проєктом «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»; півтора мільярда гривень (55 мільйонів доларів) отримання коштів позики МБРР у межах проєкту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19»; 0,1 мільярда гривень (5 мільйонів доларів) отримання коштів позики МБРР за проєктом «Додаткове фінансування для проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»; 0,3 мільярда гривень (12,4 мільйона доларів) отримання коштів від МБРР за програмою «Додаткове фінансування проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»; 9,6 мільярда гривень (350 мільйонів доларів) надходження коштів позики МБРР для системного проєкту «Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення».

Платежі з погашення державного боргу становили 357,6 мільярда гривень (98,1% плану), а платежі з обслуговування — 110,2 мільярда гривень (92,3% плану).