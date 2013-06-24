Комп’ютери за програмою національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю» отримала понад 61 тисяча вчителів. За планом, 60 тисяч ноутбуків мали отримати 24 області й 10 районів Києва за рахунок субвенції та співфінансування від кожної з областей. Загалом на проєкт спрямовано 1 178 130 510 гривень. Та завдяки прозорості процесів та заощадженню коштів високоякісною технікою вдалося забезпечити більше вчителів, а саме 61 628. Вдалося заощадити понад 100 мільйонів гривень, з яких більш як 73 мільйони спрямовано на освітні потреби, а залишок повернеться до бюджету.

«73 713 200 гривень заощаджених коштів уже спрямовано зокрема на придбання шкільних автобусів і створення належних санітарно-гігієнічних умов у школах. На цю суму можна буде придбати приблизно 50 автобусів для підвезення школярів до опорних шкіл, — цитує слова очільника МОН Сергія Шкарлета пресслужба відомства. — Дякую колегам за спільну та віддану роботу. Ми й надалі працюватимемо в цьому напрямі, бо наша мета — щоб кожен український учитель мав належні умови роботи й можливості для саморозвитку».