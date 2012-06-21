У Вінниці Подільський камерний хор «Леонтович-капела» Вінницької обласної філармонії ім. Миколи Леонтовича з нагоди 30-річчя Незалежності України започаткував патріотичну акцію з виконання гімну України. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила керівниця «Леонтович-капели» Ольга Бабошина.

Учасники камерного хору запропонували долучитися солістів-вокалістів, ансамблі, хорові колективи, оркестри, артистів інструментального жанру, народно-аматорські, професійні, навчальні й дитячі колективи і виконати гімн нашої держави. За словами Ольги Бабошиної, ініціатори заходу хочуть, щоб він охопив виконавців не тільки з України, а й українців, які живуть у різних куточках світу. Вони пропонують виконати гімн України та опублікувати свої відеороботи у соцмережах з хештегом #30роківНезалежностіУкраїни_ГімнУкраїни.

«Леонтович-капела» закликала мистецькі колективи в такий спосіб привітати Батьківщину з річницею незалежності. Виконання гімну вінницькі хористи вже зняли, заспівавши його на схилах Південного Бугу, і розмістили відео у соцмережі.

Відділ регіональних проєктів та кормережі

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