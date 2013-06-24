Найближчим часом буде готова база воєнних злочинців, якою МВС поділиться з іншими країнами. На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском. Про це повідомляє Урядовий портал.

Також під час заходу сторони обговорили посилення Сил оборони країни завдяки формуванню «Гвардії наступу», реабілітацію поранених працівників та службовців, а також формування безпекового середовища в Україні.

Насамперед очільник МВС висловив свою вдячність естонській стороні за всебічну підтримку: «Дякую за те, що ви з нами з початку війни. На сьогодні перед Україною стоять ті ж задачі, як і рік тому. У першу чергу разом ми маємо зробити все, аби перемога якомога швидше наблизилася».

Він наголосив, що Міністерство хотіло б, щоб дружні країни могли забезпечити для себе безпеку, про яку ми зараз мріємо, тому невдовзі буде готова база воєнних злочинців, якою ми поділимося з іноземними колегами.

«На сьогодні у цій базі 218 тис. осіб. Це колишні та нинішні громадяни України. Ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях: Крим, Донецька та Луганська області», - сказав Ігор Клименко.

Міністр наголосив, що у першу чергу це представники органів державної влади, правоохоронних та незаконних військових формувань. Також йдеться про 172 тис. представників російського військового керівництва та представників збройних сил рф.

У контексті формування «Гвардії наступу» Ігор Клименко розповів, що наразі МВС готує 8 бойових бригад у складі Нацгвардії, Нацполіції та Прикордонної служби. Уже 1 квітня поліцейські та прикордонні бригади будуть укомплектовані на 100%.

Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каймо Кууск запевнив, що естонська сторона готова надавати допомогу в укомплектуванні, а також навчанні цих бригад.

Зі свого боку Ігор Клименко розповів про плани щодо роботи у питанні покращення надання медичної допомоги: «Ми напрацьовуємо нові підходи у наданні медичної допомоги для наших військовослужбовців. З початку війни поранено 11 тис. бійців з системи МВС. І чим вища інтенсивність бойових дій, тим більше поранених наших прикордонників, гвардійців та поліцейських».

Він запевнив, що ми змінюватимемо підходи до воєнної медицини саме в системі МВС. Це стосується лікарів, їхнього навчання та безпосередньо роботи в медичних закладах і закладах реабілітації. Також розробляємо програми соціалізації поранених, ця робота буде входити в систему створення безпекового середовища нашої держави.

Наприкінці зустрічі сторони обговорили можливість навчання українських представників для подальшої реалізації безпекових проектів. Надзвичайний та Повноважний Посол наголосив, що Естонська Республіка готова й надалі активно підтримувати МВС України задля якнайшвидшої перемоги.