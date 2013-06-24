Наше рішуче прагнення - боронити державу. На цьому наголосив виконувач обов’язків Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко вчора, 6 лютого, під час зустрічі з чеською делегацією на чолі з Генеральним директором європейської секції МЗС Чеської Республіки Ярославом Курфюрстом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ігор Клименко подякував за потужну та послідовну підтримку з боку Уряду та народу Чехії у непростий для України час. Окрему вдячність в.о. Міністра висловив за надання прихистку українцям, які у зв’язку із російським вторгненням були вимушені залишити домівки та країну.

Представникам чеської делегації детально розповіли про розпочатий в системі МВС України процес формування штурмових бригад «Гвардія наступу», що мають посилити Сили оборони держави з метою звільнення окупованих територій України. Це – 8 штурмових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Держприкордонслужби, які мають стати у стрій вже 1 квітня.

«Наше рішуче прагнення - боронити державу. Станом на сьогодні підрозділи системи МВС України складають близько чверті національних сил оборони. Прийнято рішення створити додаткові бригади, процес формування яких уже розпочато. Після старту інформаційної кампанії ми отримали вже понад 3 тисячі звернень стосовно умов набору, проходження служби, фінансового забезпечення. Наголошую, що формуються ці бригади виключно з добровольців – військовослужбовців і поліцейських, які мають бойовий досвід».

Ігор Клименко окремо зупинився на потребах забезпечення новосформованих бригад. Йшлося також про виклики, що постали перед системою МВС України в контексті масштабності робіт із гуманітарного розмінування територій, захисту критичної інфраструктури держави тощо.

Голова чеської делегації Ярослав Курфюрст запевнив про намір Чеської Республіки розвивати двостороннє співробітництво, продовжуючи допомогу українцям та беручи участь у подальшій відбудові нашої країни.