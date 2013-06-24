Жоден колаборант не уникне покарання. Про це заявив в інтерв’ю телемарафону «Єдині новини» Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, наголосивши на безкомпромісності боротьби з колаборантами, а також розповів про стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр відзначив поліцейських, які першими встановлюють контакт із місцевими мешканцями після деокупації населених пунктів.

«Ми маємо забезпечити всіх людей гуманітарною допомогою. Їм треба щось їсти, щось пити. Мають відновити роботу державні органи влади. Але також ми опитуємо 100%, проводимо стабілізаційні заходи зі 100% людей, які проживали на цих територіях», – зазначив він.

Очільник МВС підкреслив, що правоохоронці нікого не забувають. І спільно зі Службою безпеки України, Офісом Генерального прокурора виявляють колаборантів.

За його словами, є багато матеріалів і заочних підозр, які оголошують і тим, хто втік разом з росіянами зі звільнених територій, і тим, хто зараз перебуває на тимчасово окупованих ворогом територіях.

«Ми знаємо, хто проводив і організовував «вибори», хто агітував, хто в школах викладав «великую русскую историю», хто хотів спотворити нашу державу. Жоден із цих людей не уникне покарання», – зазначив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.