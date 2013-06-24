У наслідок російської агресії близько 450 дітей загинуло і більше 860 зазнали поранень.

Сьогодні, на День Святого Миколая, в межах цивільно-військового співробітництва, Командування Об’єднаних Сил Збройних Сил України допомагає дитячій лікарні "Охматдит" впоратися з тими психологічними стресами, які отримали діти внаслідок ведення бойових дій.

– До свята ми передаємо лікарні іграшки й солодощі. Організовується вистава, протягом якої діти можуть взяти участь в інтерактивних іграх. Всім, що є у нас, у військових, ми обов'язково ділимося з маленькими українцями для того, щоб усі негаразди менше торкалися їхніх дитячих душ та сердець. І цю роботу ми продовжуватимемо й надалі, – наголосив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.