Приймання заявок на участь у Всеукраїнських змаганнях «Ігри нескорених» продовжено на один тиждень: зареєструватися для участі у відборі до національної збірної можна до 21 березня включно, повідомляє Мінветеранів.

Таке рішення було ухвалено на робочій зустрічі щодо підготовки до Всеукраїнських змагань під головуванням міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

«Цього року «Ігри нескорених» пройдуть у Німеччині, в Дюссельдорфі. Україну представлятиме команда з 24 спортсменів. Приймаємо заявки вже майже місяць і маємо дуже талановитих кандидатів. На сьогодні подано 126 заявок. Щоб кожен, хто хоче представити Україну на міжнародній арені, отримав такий шанс, ми пролонгуємо приймання заявок ще на тиждень. Це час для тих, хто не встиг зареєструватися через повітряні тривоги, брак електроенергії, не встиг отримати довідку від спортивного лікаря, все-таки подати заявку», — каже Юлія Лапутіна.

Зареєструватися для участі у Всеукраїнських змаганнях «Ігри нескорених» можна на порталі Е-ветеран https://eveteran.gov.ua.

Для цього кандидатам необхідно заповнити коротку онлайн-форму та прикріпити первинні документи про травму внаслідок бойових дій (наприклад висновок МСЕК чи ВЛК) і довідку від спортивного лікаря.