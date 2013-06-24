Понад половина опитаних засновником Tesla Ілоном Маском користувачів Twitter проголосувала за продаж 10% акцій цієї компанії, яка виробляє електромобілі. Загалом 57,9% респондентів підтримали ідею продажу, 42,1% проголосували проти. Загалом участь в опитуванні взяли 3,5 мільйона людей, повідомляє ВВС.

Опитування Ілон Маск провів минулими вихідними. «Останнім часом багато говорять, що нереалізований прибуток — це засіб ухилення від сплати податків, тому пропоную продати 10% своїх акцій Tesla. Ви це підтримуєте?» — запитав винахідник у соцмережі. Він пообіцяв, що за будь-яких підсумків голосування підтримає рішення більшості опитаних.

Згідно з інформацією журналу Forbes, Ілон Маск — найбагатша людина планети завдяки капіталізації Tesla, яка вже перевищила трильйон доларів. На початку листопада капітал Маска становив понад 300 мільярдів доларів. Він один з найпопулярніших бізнес-лідерів у Twitter і має близько 63 мільйонів підписників. Регулярно використовує платформу, щоб ділитися новинами від компаній, яким володіє, зокрема SpaceX і Neuralink. Маск відомий авторством багатьох мемів, що додає йому популярності серед шанувальників.

Оскільки мільярдер не отримує зарплати чи бонусів у жодній зі своїх компаній, то не має заробітку, з якого можна платити податок на прибуток. Продаж акцій компанії Tesla — єдиний для нього спосіб сплатити податки. За підрахунками агентства Reuters, Ілон Маск має понад 170 мільйонів акцій Tesla. Тож вартість 10-відсоткового пакета становить близько 25 мільярди доларів.

Поки що сам Маск не прокоментував підсумків опитування, а також того, як і коли він збирається продавати частку в компанії. Тим часом опитування викликало подив у фінансовому світі.

«Ми спостерігаємо, як спільнота Twitter вирішує, на який бік впаде монетка вартістю 25 мільярдів доларів», — написав впливовий британський венчурний інвестор Чамат Паліхапітія на своїй сторінці у Twitter.