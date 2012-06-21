Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що створений його компанією корабель Starship теоретично може повернути телескоп «Хаббл» на Землю.

Один з користувачів Twitter запитав підприємця, чи може Starship теоретично повернути «Хаббл», щоб врятувати легендарний телескоп від руйнування при вході в атмосферу планети.

«Звичайно», – відповів Маск.

«Хаббл» – один з найбільших телескопів у космосі, працює з 1990 року і входить в список Великих обсерваторій НАСА. «Хаббл» був спільно створений командою НАСА і Європейського космічного агентства (ЄКА).