Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що створений його компанією корабель Starship теоретично може повернути телескоп «Хаббл» на Землю.
Один з користувачів Twitter запитав підприємця, чи може Starship теоретично повернути «Хаббл», щоб врятувати легендарний телескоп від руйнування при вході в атмосферу планети.
«Звичайно», – відповів Маск.
«Хаббл» – один з найбільших телескопів у космосі, працює з 1990 року і входить в список Великих обсерваторій НАСА. «Хаббл» був спільно створений командою НАСА і Європейського космічного агентства (ЄКА).