Засновник американської корпорації SpaceX Ілон Маск заявив, що найближчим часом буде проблематично розмістити колонію на Марсі. Про це бізнесмен написав у своєму акаунті в Twitter.
За словами Маска, для проектування самодостатнього міста на безлюдній планеті буде потрібно кілька десятків років і тисячі польотів на її поверхню.
Він також зазначив, що відстань між Землею і Марсом скорочується лише один раз у два роки. Цей період є єдиним, коли кораблі можуть полетіти на планету.
Бізнесмен вважає, що для будівництва колоній потрібно приблизно 20 років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»