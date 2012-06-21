Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Глава американської компанії SpaceX Ілон Маск запропонував NASA допомогу в розробці скафандрів. Коментар про це бізнесмен залишив у своєму мікроблозі в Twitter.

Генеральний інспектор NASA Пол Мартін напередодні повідомив, що висадка астронавтів на Місяць в 2024 року є неможливою через затримки в розробці скафандрів.

«SpaceX може зробити це, якщо буде потрібно», – написав у відповідь Маск в Twitter.

Мартін раніше повідомив, що виготовлення перших двох готових до польоту нових скафандрів xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) буде завершено до листопада 2024 року, але NASA «стикається зі значними труднощами в досягненні цієї мети» через брак фінансування, наслідків пандемії і технічних проблем.

Раніше SpaceX завершила складання найбільшої в історії ракети Starship і вже доправила її на стартовий майданчик. Знімки були опубліковані на офіційній сторінці корпорації в Twitter.