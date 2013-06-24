Президент Володимир Зеленський презентував засновникові благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андресу табличку з його іменем, яку відкрили на алеї Сміливості, що на площі Конституції в Києві.

«Дякую за все, що ви робите. Тепер це буде в історії нашої країни, нашої незалежності. Ми ніколи не забудемо цього», — наголосив Володимир Зеленський. Глава держави вручив Хосе Андресу орден «За заслуги» ІІ ступеня.

Засновник благодійної організації World Central Kitchen укотре прибув в Україну одразу після визволення Херсона. Представники його організації першого ж дня після деокупації змогли доправити в Херсон гуманітарний вантаж і роздати жителям 3,5 тисячі продуктових наборів. Загалом з моменту визволення обласного центру роздано 19 тисяч таких наборів. Було налагоджено щоденну доставку гарячого харчування громадянам, які вимушені готувати їжу на вогнищі.

Представники World Central Kitchen облаштували в різних районах Херсона пункти, де люди можуть набирати воду для споживання та приготування їжі.