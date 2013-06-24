У 2021 році Україна піднялась на 15 позицій у світовому рейтингу за значенням індексу соціального прогресу (Social Progress Index) і посіла 48 місце зі значенням індексу 75,78 серед 168 країн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Середнє значення індексу за всіма країнами, що увійшли до дослідження, 65,05 бали.

Кількість країн, які входять до перших трьох груп, – з дуже високою якістю життя, високою якістю життя та помірно високою якістю життя, – скоротилась із 104 до 78 за два роки. Це сталось переважно через пандемію, погіршення доступу до необхідних медичних послуг, а також через обмеження особистих прав.

Україна не лише залишилась у третій групі, але і покращила свої результати на 32 місця (у 2019 році займала 80-е місце зі значенням індексу 66,97), випередивши Грузію, Вірменію, Білорусь, Македонію, Чорногорію, Казахстан, Молдову, Росію, Мексику, Перу, Колумбію, Парагвай та інші країни.

«Те, що у роки пандемії Україна послідовно покращує свої позиції в цьому глобальному рейтингу означає, що на основну частину нових викликів ми реагували правильно і змогли забезпечити стійкість розвитку соціальної сфери в цих умовах. Більше того, серед 15 країн зі схожим рівнем ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності Україна за результатами 2021 року посіла 1-ше місце за значенням цього індексу. Тобто ми піклуємось про людей краще за інші країни зі схожими економічними можливостями, –зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна. – Високе місце у рейтингу Україні забезпечили: результативна політика сприяння зайнятості вразливих груп, високе охоплення середньою освітою, доступний мобільний зв’язок та доступна електроенергія, низька смертність від забрудненої води та поганих санітарно-гігієнічних умов, забезпечення рівних можливостей для жінок та чоловіків брати участь у політичному житті, отримувати вищу освіту, захищати майнові права.

Ми справляємось із забезпеченням базових потреб людей у харчуванні, питній воді, первинній медичній допомозі, житлово-комунальних послугах.

Але маємо ще багато чого зробити для добробуту наших громадян. Так, хоча відбувається зростання очікуваної тривалості життя після 60 років, але воно недостатнє. Також у нас значно вища передчасна смертність від неінфекційних хвороб та від забруднення повітря в порівнянні з іншими країнами – ми на 157-му та 116-му місці відповідно серед 168 країн за цими показниками.

Маємо низькі показники особистої безпеки, високу нерівність в можливості впливати на політичні рішення в залежності від рівня соціально-економічного становища, корупцію. Також варто ще працювати в напрямку забезпечення правосуддя, зменшення дискримінації та збільшення кількості користувачів Інтернету».

Довідково

Індекс соціального прогресу вимірює ступінь забезпечення країнами соціальних та екологічних потреб громадян за 53 індикаторами, згрупованими за 12 компонентами у трьох напрямках: задоволення базових людських потреб (харчування, доступ до води, електроенергії, санітарія, особиста безпека), забезпечення основ благополуччя (здоров’я та медичні послуги, доступ до знань, інформації та комунікацій, екологія) та забезпечення можливостей для людей (основні права, персональна свобода та свобода вибору, інклюзія, рівність та можливості розвитку).

Він був розроблений під технічним керівництвом професора Майкла Портера з Гарвардської школи бізнесу та Скотта Стерна з Массачусетського технологічного інституту та щорічно публікується некомерційною організацією Social Progress Imperative.