Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі Міністерство соціальної політики готує проект рішення Уряду, яке буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів найближчим часом.

Відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» , індексація пенсій має проводитись щороку з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітноі плати у попередні три роки.

Соціальна підтримка і забезпечення вчасної виплати пенсій для громадян, попри складність ситуації в публічних фінансах через повномасштабну війну, залишається пріоритетом Уряду.