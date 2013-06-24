Щорічна індексація пенсій, передбачена пенсійним законодавством, розпочнеться з 1 березня. Це стало відомо за результатами засідання Уряду. Про це повідомляє Урядовий портал.

Цьогоріч пенсії для українців знову підвищаться. Вже цього березня буде проведена їх індексація на 20%. Вона торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Під час розрахунку враховуватиметься рівень інфляції та динаміка зростання середнього рівня зарплати.

Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд гривень.