В індійському місті Мумбаї поліція врятувала п’ятиденну дівчинку, яку місцеві жителі знайшли у стічній канаві. Дитина перебуває в лікарні. Медики запевняють, що її здоров’ю нічого не загрожує, повідомляє ВВС.

Місцеві жителі спочатку звернули увагу на дивну поведінку котів, які скупчилися вздовж дороги біля стічної канави і голосно нявкали й шипіли. На виклик прибув поліцейський загін, який виявив немовля, одягнене у брудну сорочечку, яке лежало у стічній воді й голосно плакало.

«Коли ми витягли дитину, було видно, що вона дуже змерзла, її ручки посиніли від холоду. Ми обмили її теплою водою й загорнули в ковдру», — розповіла поліцейська Шитал Сонаване газеті Times of India.

Правоохоронці розпочали пошуки матері. І хоч поліція не оприлюднює мотивів, такі інциденти трапляються в Індії часто. В індійських родинах перевагу надають хлопчикам і розглядають дівчаток як потенційний фінансовий тягар, тому часто фіксують випадки вбивств новонароджених дівчаток.

Нині статеве співвідношення населення Індії одне з найнепропорційніших у світі. Два роки тому індійські ЗМІ повідомили, що в місті Барейлі в північному штаті Уттар-Прадеш знайшли новонароджену дівчинку, яку живцем поховали у глиняному горщику. А в червні цього року рибалка з того-таки штату виловив у Гангу дерев’яну коробку, де лежало немовля-дівчинка.

Колишній прем’єр-міністр Індії Манмохан Сінгх назвав такі соціальні упередження національною ганьбою, закликавши розпочати «хрестовий похід з порятунку новонароджених дівчаток». А нинішній глава індійського уряду Нарендра Моді, вступаючи на посаду 2014 року, закликав співвітчизників «припинити вбивати своїх дочок».