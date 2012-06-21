Індійські лікарі вперше змогли провести дистанційне оперативне втручання на серці. Це стало можливим завдяки спеціальній роботизованій системі CorPath GRX, яку розробила компанія Corindus Vascular Robotics. Під час операції робот-помічник знаходився в 30 кілометрах від пацієнта.
Операцію проводив головний інтервенційний кардіолог Інституту серця в місті Ахмедабад лікар Теджас Патель. Діями робота він керував через Інтернет за допомогою джойстика і відеомонітора. Під його пильним оком було проведено п'ять окремих процедур, включаючи розширення судини за допомогою ангіопластичних балонів і розміщення стентів в обробленій зоні.
Проведені лікарем Пателем процедури стали першими у своєму роді віддаленими операціями. Очікується, що нова технологія дистанційного доступу до пацієнта дозволить обслуговувати пацієнтів, що знаходяться у віддалених районах, відзначає видання Evercare.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»