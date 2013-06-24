Останні статистичні дані щодо стану економіки США підтвердили поступове зменшення зростання цін у країні.

Про це йдеться в офіційній публікації, оприлюдненій в вівторок Федеральним бюро статистики праці США, повідомляє Укрінформ.

Так, загальний ціновий індекс по всіх товарах у Сполучених Штатах станом на листопад зріс на 7,1% за останні 12 місяців. «Це було найменшим зростанням за 12 місяців з періоду після грудня 2021 року»,- зазначається в публікації.

Уточнюється, що цей показник складається з різних компонентів. Так, продовольчий індекс за місяць зріс лише на 0,5%, так само як й індекс харчування для домогосподарств. Енергетичний індекс знизився на 1,6%, що охоплює ціни на бензин, природний газ та електроенергію.

Водночас збереглася тенденція зростання цін на житло, освіту, зв’язок, одяг, сервіси відпочинку, страхування транспортних засобів. Крім того, ціни залишаються порівняно вищими на вживані авто, медичне обслуговування та авіаквитки.

Хоча загальний показник інфляції залишається порівняно високим для здорової економіки, він підтвердив поступовий прогрес після оприлюднення попередніх звітів.

Як повідомлялося, у серпні президент США підписав закон про зниження інфляції, який передбачає залучення додаткових $437 мільярдів. Ці кошти мають піти на скорочення дефіциту та боротьби з інфляцією, інвестування у внутрішнє виробництво енергоресурсів, скорочення викидів вуглецю приблизно на 40% до 2030 року. Також це відкрило можливості для переговорів уряду щодо регулювання цін на ліки, які відпускаються за рецептом. Крім того, документ передбачав ухвалення комплексного законодавства про дозвільну реформу, щоби розблокувати внутрішні енергетичні й транспортні проєкти та знизити витрати для споживачів.