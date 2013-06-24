У деякі міста, що звільнили наші військові від окупантів починають повертатися жителі. Як зазначають у Патрульній поліції, це може бути небезпечно. Адже вороги мінували житлові будинки та околиці тих міст і сіл, де перебували. Про це повідомляє Урядовий портал.

Патрульна поліція застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги!

Потрібно бути дуже обережними там, де точилися вуличні бої.

Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається у будь-яких способів завдати шкоди.

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