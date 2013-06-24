У деякі міста, що звільнили наші військові від окупантів починають повертатися жителі. Як зазначають у Патрульній поліції, це може бути небезпечно. Адже вороги мінували житлові будинки та околиці тих міст і сіл, де перебували. Про це повідомляє Урядовий портал.
Патрульна поліція застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги!
Потрібно бути дуже обережними там, де точилися вуличні бої.
Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається у будь-яких способів завдати шкоди.
Нагадуємо, якщо ви знайшли підозрілий предмет:
- В жодному разі не чіпайте його.
- Негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділам ДСНС за номером 101 або до поліції — 102.
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета.
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місце, де перебуває підозрілий предмет.
- Дивіться під ноги, будьте обережні і бережіть себе.