У деякі міста, що звільнили наші військові від окупантів починають повертатися жителі. Як зазначають у Патрульній поліції, це може бути небезпечно. Адже вороги мінували житлові будинки та околиці тих міст і сіл, де перебували. Про це повідомляє Урядовий портал.

Патрульна поліція застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги!

Потрібно бути дуже обережними там, де точилися вуличні бої.

Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається у будь-яких способів завдати шкоди.

Нагадуємо, якщо ви знайшли підозрілий предмет:

  • В жодному разі не чіпайте його.
  • Негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділам ДСНС за номером 101 або до поліції — 102.
  • Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
  • Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета.
  • Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місце, де перебуває підозрілий предмет.
  • Дивіться під ноги, будьте обережні і бережіть себе.