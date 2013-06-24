21 березня о 03:55 у м. Суми стався ворожий обстріл території ПАТ «Сумихімпром», внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком. Про це повідомляє Урядовий портал.
Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. Підрозділами ДСНС здійснюються роботи по осадженню аміачної хмари.
Станом на 07:30 проведено роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід.
Підрозділи ДСНС продовжують роботи по осадженню аміачної хмари.
Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства).
Аварійну ситуацію локалізовано.
Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 15 осіб та 4 од. техніки.