В умовах воєнного стану вагітна має право отримати медичну допомогу під час пологів у будь-якому з працюючих пологових будинків, що уклали договір з Національною службою здоров'я України. Наразі таких медичних закладів у країні – понад 300. Про це повідомляє Урядовий портал.

Якщо ви змінили місце проживання, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ 16-77 і дізнайтесь, де поблизу знаходиться лікарня з пологовим відділенням чи пологовий будинок.

На пологи, по можливості, бажано мати посвідчення особи, обмінну карту, речі індивідуального користування для себе та дитини на час перебування у лікарні.

Нагадуємо, що для породіллі меддопомога – безоплатна.

Отримати медичну послугу безоплатно можна:

за самозверненням;

у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги;

за направленням лікуючого лікаря;

за направленням з іншого клінічного підрозділу лікарні чи іншого закладу охорони здоров’я.

Також МОЗ підготував інфографіку з інформацією, що включають в себе безоплатні пологи.