Міністерство юстиції отримує численні звернення з приводу розблокування рахунків, неможливості використання арештованих коштів, які містяться на рахунках, неотримання аліментів та інших виплат, які стягуються виконавцями в ході примусового виконання рішень тощо. Про це повідомляє Урядовий портал.

Слід нагадати наступне.

Міністерством юстиції України:

скеровано до Пенсійного фонду України листа щодо припинення відрахувань із пенсій боржників за постановами державних та приватних виконавців. Таким чином, до закінчення воєнного стану в Україні, відрахування із пенсій боржників проводитися не повинні;

скеровано до Національного банку України листа щодо неврахування банками постанов державних та приватних виконавців про арешт коштів при відкритті боржниками нових рахунків. Отже, у разі відкриття рахунка клієнтом банку, на кошти якого в цьому банку накладено арешт, клієнти можуть відкривати такий рахунок та користуватися ним без урахування раніше накладеного арешту до закінчення воєнного стану в України.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 02.03.2022 № 198-р «Про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану», згідно якої дозволено фізичним особам здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень.

Таким чином, у фізичних осіб наявна можливість користуватись коштами на рахунках, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої фізичної особи не перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень.

Для того щоб користуватися коштами на рахунку, державному виконавцю не потрібно виносити жодних процесуальних документів.

У разі, якщо банківськими установами не забезпечено виконання вищевказаного листа та законодавчих актів, пропонуємо звертатись на «гарячу» лінію Національного банку України банку за телефоном: 080 050 52 40.

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження», яким передбачено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України:

фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти на яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує сто тисяч гривень;

юридичні особи – боржники можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти на яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями виключно для виплати заробітної плати в розмірі не більше п’яти мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника такої юридичної особи, а також сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни Російської Федерації);

визначені цим Законом строки перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану.

Забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок військової агресії Російської Федерації, у період такої окупації.

За рішеннями про стягнення аліментів, підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, які здійснюють відрахування з заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника, перераховують стягнуті кошти на визначений у заяві або зверненні стягувача рахунок, а у разі відсутності реквізитів рахунка стягувача на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.

Наразі зазначені зміни не набули чинності. Пропонуємо слідкувати за їх набранням на офіційному вебсайті Верховної Ради України або інших офіційних інформаційних ресурсах.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило про виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних) та тимчасово призупинило роботу Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України (далі – Реєстри) зокрема Автоматизованої системи виконавчого провадження (далі - АСВП) - комп’ютерної програми, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Таке рішення прийнято з метою недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією Реєстрів та АСВП зі сторони ворога та для забезпечення збереження та захисту відомостей що в них містяться, а також у зв’язку із численними кібератаками.

Наразі доступ до АСВП надано лише в режимі перегляду відомостей про виконавчі провадження без можливості вчинення виконавчих дій, таких як, наприклад, перевірка майнового стану боржника, отримання інформації про рахунки боржника у банках, накладення/зняття виконавцем арешту на/з майна та коштів шляхом винесення відповідних постанов тощо.

Найближчим часом планується відновлення в органах державної виконавчої служби, на території яких не ведуться бойові дії, повноцінного доступу до АСВП, після чого можливе буде вчинення виконавчих дій.

Разом з цим, інформуємо, що одним із пріоритетних напрямків роботи в органах державної виконавчої служби на сьогодні є перерахування усіх коштів (в тому числі аліментів, заборгованості з виплати заробітної плати тощо), які знаходяться в залишку та які щоденно зараховуються на депозитні рахунки. З метою забезпечення життєдіяльності громадян, наразі вживаються заходи щодо перерахування таких коштів, які невдовзі будуть отримані стягувачами.

Також, з метою пришвидшення процесу отримання стягувачами коштів за виконавчими провадженнями, до підприємств, які здійснюють відрахування заборгованості із доходів боржників, органами державної виконавчої служби скеровано листи щодо перерахування відрахованих коштів безпосередньо на рахунки стягувачів.