За період з 03.10 по 09.10 в Україні:
- зафіксовано 36 413 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4194, медпрацівників – 832);
- 151 376 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 10,2% становлять перші дози, 5,2% - другі дози, 74,4% - перші бустерні дози, 10,2% другі бустерні дози.
Також за минулий тиждень:
- госпіталізовано – 6162 осіб,
- летальних випадків – 208,
- одужало – 37 238 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 5 256 432 осіб,
- одужало – 5 060 861 особи,
- летальних випадків – 109 616,
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) –32 379 745.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 141 677 особи, з них дві дози отримали 15 335 358 осіб, першу бустерну дозу – 2 437 687 осіб, другу бустерну дозу – 61 332. Про це повідомляє Урядовий портал.
Важливо, що майже 800 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 13 млн – першу бустерну дозу.
Традиційно нагадуємо про необхідність захистити себе від ризиків госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.
Перелік пунктів та центрів вакцинації за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints