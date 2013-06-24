Інформуємо про захворюваність на COVID-19 та кампанію з вакцинації. Про це повідомляє Урядовий портал.

За період з 26 вересня по 2 жовтня в Україні:

зафіксовано 42 802 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 184, медпрацівників – 848);

213 923 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 9,7% становлять перші дози, 6% – другі дози, 75,3% – перші бустерні дози, 9% другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 7 167 осіб,

летальних випадків – 202,

одужало – 35 306 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 220 019 осіб;

одужало – 5 023 623 особи,

летальних випадків – 109 408,

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 228 265.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 126 282 особи, з них дві дози отримали 15 327 590 осіб, першу бустерну дозу – 2 325 755 осіб, другу бустерну дозу – 45 906 осіб. Важливо, що майже 800 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 13 млн – першу бустерну дозу.

Саме тому нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.