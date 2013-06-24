Цивілізований світ зобов’язаний зупинити агресивні спроби Кремля.

Майже три години тривала зустріч у Вашингтоні делегацій США та України на чолі з міністрами оборони Ллойдом Остіном і Олексієм Резніковим.

Високопосадовці зробили заяву для преси. Олексій Резніков висловив подяку нашим американським партнерам і окремо Ллойду Остіну за можливість проведення зустрічі. «Це мій перший візит на посаді міністра оборони до Вашингтона. Хочу наголосити, що Україна цінує стратегічні відносини зі США та допомогу американського народу у протидії російській агресії. Ми налаштовані розвивати наше партнерство. Цей візит відбувається в той час, коли весь світ спостерігає за гібридною атакою РФ із використанням мігрантів на Польщу та країни Балтії. Моя країна вже вісім років відбиває збройну агресію Росії, і ми цінуємо зусилля Сполучених Штатів привернути увагу до загроз з боку Москви. Ми однаково оцінюємо їх небезпечний потенціал», — наголосив Олексій Резніков.

Ллойд Остін підтвердив підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України. Він привітав Олексія Резнікова із призначенням на посаду, підкресливши готовність до поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США відповідно до оборонної рамкової угоди, підписаної під час візиту Президента Володимира Зеленського до Вашингтона в серпні цього року.

США й надалі консультуватимуться з Україною, партнерами і союзниками Сполучених Штатів у регіоні, про розвиток ситуації та поліпшення гарантування регіональної безпеки. «Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її зусиллях імплементувати глибокі та все-осяжні реформи в оборонному секторі», — резюмував глава Пентагону.

За словами Олексія Резнікова, сторони обговорили варіанти можливої реакції на агресивні дії з боку Росії, повідомляє пресслужба Мін-оборони.

«Кремль має високі й товсті стіни, і йому важко почути слова занепокоєння та заклики до діалогу. Проте там добре розуміють дії, особливо ініціативні. Це як своєрідна вакцинація від небезпечного вірусу агресії, який мутує і повертає світ у стан холодної війни. Чи відбудеться це, значною мірою залежить від єдності та рішучості цивілізованого світу зупинити агресора. Тому я хотів би ще раз подякувати Сполученим Штатам за їхню ефективну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів», — наголосив Олексій Резніков.

Під час спілкування сторони зробили акцент, що найкращий спосіб запобігти ескалації — зробити її ціну для агресора неприйнятною. Відповідні заходи будуть предметом розвитку співпраці у майбутньому. Нашу делегацію запевнили, що Пентагон пильно стежить за пересуванням російських військ поблизу кордонів з Україною.

Ллойд Остін наголосив, що Україна і США поглиблюватимуть співпрацю в Чорноморському регіоні, кібербезпеці і проводитимуть обмін розвідувальними даними. «Ми чітко висловили свою стурбованість дестабілізаційною діяльністю Росії і наше прагнення до більшої прозорості щодо військових маневрів РФ», — зазначив глава Пентагону.