Свій візит в Україну CEO Uber Дара Хосровшахі розпочав із зустрічі з віцепрем’єр-міністром — міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Обговорили масштабну підтримку України від компанії 2022 року, зобов’язання Uber продовжити її 2023-го, а також ще один внесок у сумі 1 500 000 $ через United24.

На початку грудня United24 у партнерстві з Uber започаткував міжнародний збір Keep Ukraine Moving на реанімобілі та розповів історії хоробрих українських водіїв, які допомагають країні та рятують життя під час війни. Загальна сума збору та пожертви, яку зробила сама компанія, сягнула 1 500 000 $.Під час зустрічі з Михайлом Федоровим Дара Хосровшахі оголосив про новий внесок Uber на машини швидкої допомоги типу С. Компанія перекаже ще 1 500 000 $, подвоївши збір. Тож загальний внесок Uber усього за один місяць партнерства з United24 становитиме 3 000 000 $.

«Підтримка провідних світових компаній важлива як ніколи. Адже всесвітньо відомі бренди не тільки сприяють збиранню коштів для нашої країни, яка захищає себе понад десять місяців, а й допомагають тримати Україну у фокусі уваги всього світу. Я вдячний команді Uber за численні ініціативи, які вона реалізувала протягом 2022 року, і за партнерство із платформою United24. Завдяки цій підтримці ми зможемо забезпечити героїчних українських медиків машинами швидкої допомоги, які врятують тисячі життів», — цитує слова Михайла Федорова Мінцифри.

Команда Uber запевнила, що підтримуватиме медичну галузь, освіту, культуру та неурядові організації до кінця 2023 року.

«Ми вдячні користувачам Uber з усього світу, які підтримали Україну та зробили внесок у межах кампанії Keep Ukraine Moving, започаткованої в тісному партнерстві з United24. Натхнені хоробрістю та героїзмом українських водіїв та інших громадян, сьогодні ми робимо додатковий внесок на критично необхідні машини швидкої допомоги й зобов’язуємося надавати підтримку доти, доки триватиме ця жахлива війна», — підкреслив Дара Хосровшахі.