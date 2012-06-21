Гострі проблеми осіб з інвалідністю обговорили під час засідання громадської ради при ОДА. Серед нагальних — упровадження інклюзивної системи освіти.
Голова Луганської асоцiацiї органiзацiй осіб з інвалiднiстю Микола Надулічний вважає, що з цим на Луганщині великі проблеми: існують питання, пов’язані із загальним рівнем доступності інфраструктури для осіб з інвалідністю.
«Передовсім це питання архітектурної доступності приміщень, а також недостатня кількість інклюзивно-ресурсних центрів в області — їх тільки сім. Такі центри необхідно відкрити в кожному районі, щоб забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами віком 2—18 років на здобуття дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти», — заявив Микола Надулічний на засіданні громадської ради при ОДА.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»