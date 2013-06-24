Українські miltech-стартапи продовжують пітчити бізнес-ідеї у спільному Youtube-проекті Мінцифри та Фонду розвитку інновацій «Кабінет Стартапів України». У новому випуску ще три стартапи презентували свої розробки Віце-прем’єр-міністру — Міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову та співзасновнику і керівному партнеру інноваційної компанії DroneUA Валерію Яковенку. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Технології відіграють визначальну роль у сучасній війні і дають перевагу на полі бою. Тому розвиток military-tech — один із наших головних пріоритетів. Завдяки роботі Фонду розвитку інновацій під управлінням Мінцифри українські стартапери можуть реалізовувати революційні ідеї, які збережуть тисячі життів і допоможуть ефективно нищити ворога. Такий досвід воєнних інновацій важливий не лише для України, а й для всього світу. Переконаний, після перемоги українські miltech-розробки вийдуть на міжнародний рівень», — зазначив Михайло Федоров.

Свої ідеї стартапери представляли у ліфті Кабінету Міністрів України. Щоб зацікавити ведучих та довести цінність продуктів, мали лише час підйому з мінус першого поверху на десятий.

«Сьогодні Україна має найвищий рівень концентрації як інноваційних розробок, так і технологічно підкованих, ідейних професіоналів. Окрім цього, займає позицію світового хаба високотехнологічних стартапів, які мають унікальну можливість ще на етапі ідеї проходити практичний вишкіл. Цей момент ми не можемо втрати. Для України це шанс посісти лідерські позиції як експортера передових рішень та розробок. І не лише у сфері miltech. Тому саме зараз підтримка держави є критично важливою», — сказав Валерій Яковенко.

У новому випуску презентували три воєнні розробки:

Грізельда — програмний комплекс для збору, систематизації та аналізу розвідданих з відкритих та закритих джерел.

Хижак — піхотний тактичний комплекс, який підвищує ефективність кулеметника в умовах сучасного мобільного бою. Комплекс істотно збільшує боєзапас під час використання кулемета та забезпечує автоматичне подання патронів. Тож кулеметникові не доводиться часто перезаряджати зброю.

ST1 — автономний дрон для пошуку та маркування вибухонебезпечних предметів. Дрон пришвидшує процес розмінування та дозволяє зберегти життя саперів. Безпілотник можна застосовувати на будь-яких ландшафтах. На відміну від машин для розмінування, він дешевший, швидший та більш маневрений.

Нагадаємо, наприкінці січня стартував спільний проект Мінцифри та Фонду розвитку інновацій «Кабінет Стартапів України». Він став новим майданчиком для промоції українських IT-продуктів, насамперед miltech-розробок.