Документи, виготовлені або засвідчені на території іноземних держав, приймаються на території України без спеціального посвідчення, якщо така практика існувала станом на 24 лютого 2022 року відповідно до міжнародних договорів України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідну постанову сьогодні ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. Вона розроблена за результатами роботи Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з тимчасово окупованих територій та третіх країн, який очолює Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Цей крок був необхідним, оскільки в грудні минулого року у відносинах з росією та білоруссю припинила дію міжнародна Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах. В результаті громадянам України, які мають документи, видані на території цих двох держав, тепер необхідно було б проставляти на них апостиль. Тобто, вони змушені були б їхати для цього на територію держави-агресора, що є неприпустимим.

Вказаним рішенням Уряду встановлено: протягом дії воєнного стану в Україні та ще протягом 6 місяців після нього документи, які приймалися без апостилю до 24 лютого 2022 року, продовжують прийматися без апостилю.