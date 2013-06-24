Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді України підтримати в цілому законопроєкт № 5270 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів». Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

За цим законопроєктом електронні резиденти України зможуть:

Зареєструватися як ФОП 3 групи через мобільний застосунок без фізичної присутності на території країни.

Відкрити банківський рахунок для підприємницької діяльності онлайн.

Автоматизовано сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від суми доходу.

Комітет ухвалив рішення подати на розгляд Верховної Ради України законопроєкт у новій редакції та рекомендував за результатами розгляду в другому читанні ухвалити його в цілому.

Ухвалення Закону має важливе значення для створення комфортних умов для віддаленого відкриття та ведення бізнесу в Україні, а також залучення ще більших інвестицій для підтримки нашої економіки. Водночас ця ініціатива допоможе розширити цифрову присутність України у світі.