З 24 лютого 2022 року із запровадженням на території України правового режиму воєнного стану українські студенти-чоловіки відповідно до законодавства не можуть виїхати за кордон. Про це повідомляє Урядовий портал.

У зв'язку з цим Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет звернувся до іноземних колег, міністрів освіти, із проханням надати можливість українським студентам призовного віку, які зараховані на навчання на 2022/23 н.р., та студентам старших курсів, навчатися у режимі онлайн або надати їм річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов здобування освіти.

На лист надійшли перші відповіді:

Міністр освіти і науки Республіки Польща закликав керівництво ЗВО дозволити студентам з України навчатися з використанням методів і технік дистанційної освіти, а також надавати студентам з України академічні відпустки за вимогою.

Міністр освіти і досліджень Франції звернулася до закладів вищої освіти країни надати студентам з України річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов та раніше зроблених внесків або розглянути можливість дистанційного навчання.

Німецькі федеральні уряди та ЗВО підтримують прохання про надання можливості українським громадянам продовжити навчання в умовах неможливого виїзду з України через воєнний стан. Водночас до кожного зі студентів застосовуватиметься індивідуальний підхід.

Міністерство освіти і науки Данії зазначило, що для університетів Данії передбачена можливість надання студентами відпустки або переведення у дистанційний формат навчання. Заклади вищої освіти цієї країни встановлюють власні правила щодо онлайн-навчання, надання перерви в навчанні тощо.

Міністерство освіти, науки та спорту Литви рекомендувало закладам вищої освіти та коледжам підтримати українських студентів.

Азербайджанська сторона готова розглядати звернення громадян України щодо можливості навчання в режимі онлайн або надання річної перерви в навчанні зі збереженням фінансових умов навчання з урахуванням раніше зроблених внесків.

Листи щодо підтримки українських студентів та сприяння їм у навчанні, зокрема в дистанційному форматі, надійшли також від Естонії, Йорданії, Казахстану, Канади, Китаю, Північної Македонії та Швейцарії.