Уряд схвалив законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про імміграцію». Проект закону передбачає удосконалення механізмів надання дозволу на імміграцію, зокрема, спрощення процедури надання дозволу на імміграцію іноземним висококваліфікованим IT–спеціалістам. Насамперед зменшується строк розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію з одного року до 6 місяців. Про це повідомляє Урядовий портал.

Законодавча ініціатива удосконалює процедури відмови в наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання. Також передбачено:

- посилення заходів протидії нелегальній міграції стосовно осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл;

- отримання біометричних даних заявників при подачі документів;

- удосконалення квотного принципу надання дозволу на імміграцію;

- запровадження нової підстави надання дозволу на імміграцію для осіб, які проживали на території понад 5 років;

- забезпечення законодавчого регулювання питання відмови у наданні дозволу на імміграцію особам, які мають намір легалізуватись на території України на підставі фіктивних шлюбів.

Довідково

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про імміграцію» розроблено Державною міграційною службою України спільно з Міністерством цифрової трансформації України на виконання доручення Прем’єр-міністра України та Указу Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії в Україні».