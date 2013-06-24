З метою упередження ймовірних порушень в інвестиційній сфері БЕБ спільно з бізнесом і громадськістю розроблятиме критерії ризиків. На робочій нараді керівники Бюро визначилися з пріоритетами спільних напрацювань. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Для нас важливо визначати ступінь ризиків впливу на економіку, встановити причини їх появи та напрацьовувати способи їх мінімізації у всіх сферах економіки», - наголосив Директор БЕБ Вадим Мельник.

Робочі зустрічі керівництвом з інститутами громадянського суспільства для напрацювання інвестиційних ризиків, розпочинаються цього тижня.

Недопущення порушень в інвестиційній сфері є одним з важливих напрямів роботи БЕБ. Завдяки міжнародним партнерам, Україна наразі отримує фінансову та технічну підтримку необхідну для перемоги. Посилення контролю за ефективним використанням коштів міжнародних партнерів дозволить ефективно використовувати допомогу та залучити ще більше міжнародних інвесторів на засадах довіри та прозорості.

Довідково

Протягом січня - лютого 2023 року інформаційно-аналітичні підрозділи БЕБ проаналізували 15,8 тис. процедур тендерних закупівель на загальну суму 182,1 млрд гривень.

Проаналізовано 2730 декларацій суб’єктів господарювання щодо поданих ними заяв на відшкодування сум ПДВ з бюджету в сумі понад 6,5 млрд гривень.

За результатами внесено 58 рекомендацій для державних органів та органів місцевого самоврядування з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки, що дозволило упередити втрати держави на суму 399,2 млн грн, з них 327 млн грн шляхом розірвання розпорядниками бюджетних коштів укладених договорів та припинення видаткових операцій та 72,2 млн грн шляхом подання до податкових органів уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань щодо відшкодування ПДВ.